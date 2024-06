Résultat des européennes à Chapareillan : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les défis socio-économiques de Chapareillan et leurs implications électorales

À Chapareillan, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,55% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2672,77 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 267 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,56%) et le nombre de résidences HLM (6,7% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,57%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chapareillan, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.