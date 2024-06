Résultat des européennes à Chappes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Chappes ? La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives à Chappes, le binôme Nupes avait en effet glané 39,1% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,6% à Chappes, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Chappes : 20,09% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,15% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,94% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella convoités à Chappes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Les sondeurs imaginent une liste Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'approcher de 33% à Chappes, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Chappes n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Chappes ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chappes lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,15%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,95%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,82% contre 55,18%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 24,23% au premier tour, contre 39,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Chappes Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 154 électeurs de Chappes avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, avait convaincu ainsi 23,62% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,09% et François-Xavier Bellamy à 9,66%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chappes Dans la ville de Chappes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,99% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 49,13% de population active et une densité de population de 163 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 643 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,8%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chappes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,53% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Chappes : ce qu'il faut retenir Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 54,39% des personnes aptes à participer à une élection à Chappes avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 40,12% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Chappes, 64,14% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Chappes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Chappes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,42% au premier tour. Au second tour, 52,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 308 personnes en âge de voter dans la ville, 19,27% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,08% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.