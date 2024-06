En direct

19:29 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Charenton-du-Cher ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 3,85% à Charenton-du-Cher, contre 22,82% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Charenton-du-Cher, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,38% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Charenton-du-Cher ? Le résultat du Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection européenne localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Charenton-du-Cher semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les derniers chiffres à Charenton-du-Cher C'est certainement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Charenton-du-Cher avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La figure du Rassemblement national prenait une avance notable avec 37,96% au 1er tour. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 60,44%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 34,38% des voix sur place, contre 37,19% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,11%).

12:45 - À Charenton-du-Cher, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Charenton-du-Cher, avec 37,95% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,82% et la liste Manon Aubry avec 7,18%.

11:45 - Charenton-du-Cher : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Charenton-du-Cher, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 014 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 55 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 16,03 % des résidents sont des enfants, et 33,24 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 36,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,15% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 221,43 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Charenton-du-Cher affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Charenton-du-Cher : quel était le niveau de participation aux européennes ? Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Pendant les élections européennes de 2019, 49,7% des électeurs de Charenton-du-Cher (Cher) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 55,38% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Charenton-du-Cher Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Charenton-du-Cher ? La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Charenton-du-Cher . Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,82% des votants de la localité, contre un taux de participation de 73,19% au second tour, ce qui représentait 587 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 41,7% au premier tour. Au deuxième tour, 44,07% des votants ont exercé leur droit de vote.