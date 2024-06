Résultat des européennes à Charny : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les électeurs de Charny penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Le résultat du scrutin le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Charny. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 35,03% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 64,37% au 2e (Charny ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait plus de voix aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La leader du parti avait rassemblé 28,68% au 1er tour et 53,62% au 2e dans la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Charny il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Charny, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 30,62% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,85% et Yannick Jadot à 15,42%. Ce qui correspond à 143 bulletins dans la localité.

11:45 - Charny : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire de Charny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 575 habitants répartis dans 581 logements, cette localité présente une densité de 98 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 788 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (92,43 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 31,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 546,41 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Charny, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Charny Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Charny, 73,07% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. En 2019, lors des élections européennes, sur les 491 inscrits sur les listes électorales à Charny, 43,17% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,44% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Charny Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Charny ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 972 personnes en âge de voter dans la ville, 80,45% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,74% au second tour, c'est-à-dire 758 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs du quotidien sont de nature à impacter le taux de participation à Charny.