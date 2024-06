En direct

19:23 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Chars pour ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,11% des suffrages dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,08% à Chars, contre 17,6% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Chars ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si en France, les intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 38% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Situation favorable au RN à Chars ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Chars. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 31,78% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche (Chars ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente, puisqu'elle avait rassemblé 29,09% au premier tour et 50,84% au deuxième dans la ville.

12:45 - À Chars, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Chars, avec 28,96% des bulletins dans l'urne devant celle de Nathalie Loiseau avec 17,6% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,64%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Chars et leurs implications électorales Comment les électeurs de Chars peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec 50,36% de population active et une densité de population de 126 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,33% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 631 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,18%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,51%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chars mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,36% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Chars : retour sur la participation aux dernières européennes L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,53% dans la commune de Chars, contre un taux d'abstention de 51,89% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Chars ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Chars, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 205 personnes en âge de voter dans la commune, 76,87% avaient pris part au vote, contre une participation de 82,41% au premier tour, ce qui représentait 993 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,81% au premier tour et seulement 46,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Chars ?