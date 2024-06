Résultat des européennes à Chassors : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Chassors ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 19,14% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 3,54% à Chassors, contre 18,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Chassors ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chassors semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Chassors plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné un puissant score pour le RN à Chassors. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 31,58% au premier round avant un formidable 50,62% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelle municipale. Le Parti avait battu les prétendants La République en Marche avec 26,32% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 19,14% au premier tour puis encore Ensemble ! Avec 49,38% au second (Chassors ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,85% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,44%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,1%, devant Emmanuel Macron à 48,9%.

12:45 - 35,83% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Chassors Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 35,83% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,33% et Yannick Jadot à 10,63%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec 172 électeurs de Chassors.

11:45 - Chassors : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Chassors, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 84 hab par km² et un taux de chômage de 9,67%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,24%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 427 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Chassors mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,25% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Chassors : ce qu'il faut retenir Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Durant les élections européennes 2019, 42,41% des inscrits sur les listes électorales de Chassors (Charente) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 55,15% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Chassors pour les élections européennes À Chassors, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,13% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 22,56% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,97% au premier tour et seulement 50,73% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Chassors ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres ramener les habitants de Chassors (16200) dans les isoloirs.