Résultat des européennes à Châteaugay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Châteaugay plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Châteaugay lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,55%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,49%. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,33% contre 60,67%. Le RN n'a pas plus convaincu à Châteaugay par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,92% au premier tour, contre 35,45% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Châteaugay, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 21,95% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Châteaugay Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas percé à l'époque, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 16,96% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 21,95%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Châteaugay Dans la ville de Châteaugay, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 353 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,22%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,06%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 274 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,39%) et le nombre de résidences HLM (8,77% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Châteaugay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,84% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Châteaugay : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 1 354 inscrits sur les listes électorales à Châteaugay, 45,32% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 53,88% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Châteaugay, 66,06% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Election à Châteaugay : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères décisifs de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Châteaugay. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 530 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,84% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 23,64% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?