19:09 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Châteaugiron ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 30,53% à Châteaugiron, contre 7,32% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives à Châteaugiron, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,88% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,55% pour Yannick Jadot, 1,79% pour Fabien Roussel et 2,25% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Châteaugiron, entre les 30,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 41,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Châteaugiron, un Rassemblement national favori ? Le score obtenu par le RN sera un enjeu clé pour cette élection du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Châteaugiron entre Jordan Bardella en 2019 (9,98%) et Marine Le Pen en 2022 (14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 19% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Châteaugiron plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 La commune de Châteaugiron avait voté pour Marine Le Pen à 14% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du RN avec respectivement 41,93% et 18,14% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 22,68% contre 77,32%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,46%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 40,95% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - À Châteaugiron, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux élections européennes à l'époque sur place. Le jeune loup achevait l'élection troisième, avec 9,98%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,53% et Yannick Jadot avec 19,99%.

11:45 - Comment la composition démographique de Châteaugiron façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants de Châteaugiron peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Dans l'agglomération, 22,57% des résidents sont des enfants, et 18,21% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,04%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 4 438 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,74%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,63%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,14%), témoigne d'une population instruite à Châteaugiron, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Châteaugiron Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Châteaugiron, 64,33% des votants avaient participé. Au fil des dernières années, les 10 780 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, 56,44% des personnes habilitées à voter à Châteaugiron avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,64% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Châteaugiron La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Châteaugiron. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,09% au premier tour et seulement 46,41% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,19% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 17,31% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.