Résultat des européennes à Châteauneuf-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

L'élection à la présidence de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Châteauneuf-la-Forêt. Elle rassemblait 25,24% au 1er round contre 23,7% pour Emmanuel Macron et 23,46% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,8% contre 53,2%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 19,32% des voix sur place, contre 36,49% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (59,14%).

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Châteauneuf-la-Forêt, avec 24%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 15,24% et Yannick Jadot à 12,95%.

Dans la commune de Châteauneuf-la-Forêt, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,39% et une densité de population de 54 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 592 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,29%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,67%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Châteauneuf-la-Forêt mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,01% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.