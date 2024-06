Résultat des européennes à Châtillon-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Châtillon-sur-Loire. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 32,68% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 58,89% au second (Châtillon-sur-Loire n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,89% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,89%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,15%, devant Emmanuel Macron à 45,85%.

11:45 - Les données démographiques de Châtillon-sur-Loire révèlent les tendances électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Châtillon-sur-Loire façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,53% de 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,71%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 205 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) révèle des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,1%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Châtillon-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,42% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.