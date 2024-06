Résultat des européennes à Chef-Boutonne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Chef-Boutonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Chef-Boutonne, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,89%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (66,06%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,56%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la commune. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,93%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,05%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chef-Boutonne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,17% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.