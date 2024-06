Résultat des européennes à Chenoise-Cucharmoy : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Chenoise-Cucharmoy. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 37,77% au 1er round et surtout 54,21% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,07%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,3%, devant Emmanuel Macron à 37,7%.

11:45 - Comment la composition démographique de Chenoise-Cucharmoy façonne les résultats électoraux ?

Comment les habitants de Chenoise-Cucharmoy peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,75%. En outre, le taux de ménages propriétaires (73,56%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 509 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,0%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chenoise-Cucharmoy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,13% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.