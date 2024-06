En direct

19:27 - À Chéroy, qui va faire main basse les 17,3% de la Nupes ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann s'était élevé à 2,55% à Chéroy, contre 13,48% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chéroy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,3% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chéroy pour les candidats RN ? Le résultat en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections européennes 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Chéroy fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 43,35% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 40,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Dernières élections en date, les législatives avaient offert un joli démarrage pour le RN à Chéroy. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 43,04% au 1er tour et surtout 65,49% au second, lui promettant d'être tout en haut du paysage municipal sur la circonscription de la zone. Il a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La cheffe de la formation avait accumulé 40,43% au premier tour et 63,28% au deuxième dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 43,35% des voix avaient cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 13,48% et François-Xavier Bellamy à 9,84%. Le mouvement nationaliste avait réuni ainsi 238 habitants de Chéroy passés par les bureaux de vote.

11:45 - Analyse socio-économique de Chéroy : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Chéroy définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 10,9% et une densité de population de 155 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (75,72%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 482 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,59%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,46%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chéroy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Chéroy Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Au moment des européennes de 2019, 574 personnes en capacité de participer à une élection à Chéroy avaient pris part à l'élection (soit 51,57%). Le taux de participation était de 48,2% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Chéroy, 71,87% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes débutent à Chéroy : l'abstention en question Le taux d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs importants du scrutin européen à Chéroy. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,63% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,85% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.