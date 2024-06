Résultat des européennes à Chevru : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les habitants de Chevru penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Chevru. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 37,05% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 54,73% au second, lui assurant la meilleure place à l'échelon communal (Chevru ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,2% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,28% et Emmanuel Macron troisième avec 15,92%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,04%, devant Emmanuel Macron à 36,96%.

12:45 - 38,64% pour Jordan Bardella en 2019 à Chevru Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 153 électeurs de Chevru avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 38,64% des voix face à Nathalie Loiseau à 10,86% et Yannick Jadot à 8,33%.

11:45 - Chevru : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Chevru, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 047 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 540 foyers fiscaux. Dans le bourg, 21,25 % des résidents sont des enfants, et 2,9 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,04% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 419,34 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Chevru, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Européennes précédentes à Chevru : état des lieux de l'abstention Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Chevru, 70,56% des électeurs avaient voté. L'analyse des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des dernières européennes, 410 inscrits sur les listes électorales de Chevru avaient pris part au scrutin (soit 51,83%). La participation était de 40,25% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Chevru : quelles perspectives pour les européennes ? À Chevru, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,46% au premier tour et seulement 43,55% au deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, sur les 729 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,66% étaient allées voter. Le taux de participation était de 76,82% au second tour, c'est-à-dire 560 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.