Résultat des européennes à Chilly : l'élection 2024 en direct

16:32 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Chilly Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 21,83% des suffrages, soit 117 voix dans la ville, face à Yannick Jadot à 20,15% et Nathalie Loiseau à 16,6%.

11:45 - Chilly : élections européennes et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Chilly exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 68 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,09%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 563 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,33%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,36%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chilly mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Chilly ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Lors des élections européennes de 2019, 566 inscrits sur les listes électorales de Chilly (Haute-Savoie) avaient pris part au vote (soit 55,6%), à comparer avec une participation de 45,61% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Chilly : la participation en question À Chilly, l'une des clés des élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient par exemple en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Chilly. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 16,58% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 16,95% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.