Résultat des européennes à Chindrieux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Avantage Hayer à Chindrieux ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,64% contre 27,93% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,71% contre 54,29%. Le RN n'a pas plus convaincu à Chindrieux quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,34% au premier tour, contre 29,02% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Chindrieux, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste RN avait obtenu 21,72% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 27,34%.

11:45 - Chindrieux et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Chindrieux, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 7,09% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 41,43% de population active et une densité de population de 81 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (32,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 585 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,05%) et le nombre de résidences HLM (6,71% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,09%, comme à Chindrieux, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Chindrieux, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 52,75% des inscrits sur les listes électorales de Chindrieux avaient pris part au scrutin, contre une participation de 45,77% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Chindrieux, 64,86% des électeurs avaient participé.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Chindrieux Ce 9 juin, lors des élections européennes à Chindrieux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,84% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 19,06% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,86% au premier tour et seulement 51,07% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Chindrieux ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Chindrieux .