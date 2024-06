Résultat des européennes à Chocques : l'élection 2024 en direct

11:45 - Chocques : démographie et socio-économie impactent les européennes

La composition démographique et la situation socio-économique de Chocques contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,33%. De plus, le taux de ménages propriétaires (77,82%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,92%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 060 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,16%) révèle des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,02% à Chocques, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.