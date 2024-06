Résultat des européennes à Choisy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les votants de Choisy penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Choisy lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,4%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,38%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,96% contre 57,04%. Le RN ne convainquait pas plus à Choisy quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,48% au premier tour, contre 37,62% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Choisy, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Choisy en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? À Choisy, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,25% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 23,1%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 15,68%.

11:45 - Choisy : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la ville de Choisy, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Dans la commune, 19,02% des résidents sont des enfants, et 22,57% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 613 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,84%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Choisy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,29% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Choisy : facteurs et implications L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 46,67% des inscrits sur les listes électorales de Choisy (Haute-Savoie) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 43,01% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Choisy ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Choisy ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,52% au premier tour. Au second tour, 59,5% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,91% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 22,51% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.