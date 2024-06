En direct

19:31 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Chozeau ? L'union de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,46% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,67% à Chozeau, contre 23,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 23,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Chozeau ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés européens. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Chozeau. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prédire 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Chozeau ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,62% contre 34,44% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,54% contre 57,46%. Le RN n'a pas plus convaincu à Chozeau quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,33% au premier tour, contre 35,05% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Chozeau, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - À Chozeau, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 25,48% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 23,57% et Yannick Jadot à 15,92%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi 120 votants de Chozeau.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Chozeau Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chozeau mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 15,67% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,6% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 436 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,47%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chozeau, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Chozeau Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 486 inscrits sur les listes électorales de Chozeau s'étaient rendus aux urnes (soit 61,13%), à comparer avec une participation de 51,96% lors du scrutin de 2014. La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Chozeau : l'abstention en question Ce dimanche, lors des européennes à Chozeau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 16,44% au niveau de la localité. L'abstention était de 17,16% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.