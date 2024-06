Résultat des européennes à Chuelles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Chuelles ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,99% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,35% à Chuelles, contre 16,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - À Chuelles, une liste Bardella favorite ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections des députés européens au niveau local. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chuelles semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections européennes Dernières élections en date, les législatives avaient offert un joli résultat pour le RN à Chuelles. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 30,68% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 68,15% au 2e, le propulsant tout en haut à l'échelon municipal (Chuelles ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,66% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,79%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,37%, devant Emmanuel Macron à 43,63%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Chuelles Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite séduisait 38,7% des voix, soit 185 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 16,11% et Yannick Jadot à 9,41%.

11:45 - Chuelles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Chuelles, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,28% et une densité de population de 38 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 436 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,83%) et le nombre de résidences HLM (5,14% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 16,3%, comme à Chuelles, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

10:30 - À Chuelles, quelle abstention aux européennes ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 492 personnes en âge de voter à Chuelles, 43,96% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,52% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Chuelles À Chuelles, l'une des clés du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 883 personnes en âge de voter dans la commune, 20,27% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,4% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,68% au premier tour et seulement 49,43% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Chuelles ? L'inflation qui grève le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine sont de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Chuelles.