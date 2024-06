Résultat des européennes à Claix : l'élection 2024 en direct

En direct

18:19 - La liste RN favorite pour les européennes à Claix ? La part des électeurs du RN va être le déterminant pour cette élection des députés européens au niveau local, comme au niveau national. A noter : Claix compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,49% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Claix plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle La ville de Claix avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 27,77% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,35% contre 51,65%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 26,02% des votes sur place, contre 29,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,03%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? 28,49% des votes s'étaient portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,7% et Yannick Jadot à 12,1%. Le RN avait attiré ainsi pas moins de 106 habitants de Claix passés par les isoloirs.

11:45 - Claix aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Claix, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 465 logements pour 1 062 habitants, la densité de la ville est de 67 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 586 foyers fiscaux. Dans le village, 19,64 % des résidents sont des enfants, et 4,79 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,27% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 370,52 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Claix manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Claix : analyse du taux de participation aux européennes Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? En 2019, pendant les européennes, 53,42% des personnes habilitées à voter à Claix avaient pris part à l'élection. La participation était de 42,68% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Claix : quel sera le taux d'abstention ? L'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera le niveau de participation à Claix. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,81% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,77% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,0% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour.