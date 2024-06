Résultat des européennes à Clécy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se rabattre les 26,81% de la Nupes à Clécy ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 2,56% à Clécy, contre 19,92% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives à Clécy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,81% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,22% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Clécy ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet pour ces élections du Parlement européen 2024, au niveau local, comme au niveau national. La liste Rassemblement national devrait se stabiliser à 30% à Clécy si la tendance décrite par les instituts de sondages à l'échelle de la France s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage RN à Clécy ? C'est incontestablement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Clécy lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,01% des voix au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,21% contre 52,79%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,57% des suffrages sur place, contre 26,81% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,74%).

12:45 - 24,85% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Clécy Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Clécy, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 24,85% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,92% et Yannick Jadot à 10,26%. C'étaient alors 126 électeurs qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique de Clécy : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Clécy révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Le taux de chômage à 11,99% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,38% de population active et une densité de population de 50 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 539 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,60%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,07%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Clécy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,54% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Clécy Au cours des derniers scrutins européens, les 1 330 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 53,21% des inscrits sur les listes électorales de Clécy (Calvados) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 43,68% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Clécy À Clécy, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,43% au sein de la commune. L'abstention était de 23,5% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,47% au premier tour et seulement 51,15% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Clécy cette année ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?