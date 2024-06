Résultat des européennes à Cocumont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 6,26% à Cocumont, contre 19,72% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Cocumont, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,89% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Cocumont avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Cocumont, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,09% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 30,35% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour les européennes Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Cocumont. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 32,51% au premier round avant un formidable 41,07% au deuxième (Cocumont n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 30,35% au 1er tour et 55,09% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Cocumont, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, récoltant 31,09% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,72% et Yannick Jadot à 10,44%. Si on entre dans le détail, 134 votants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Cocumont et leurs implications électorales Dans la ville de Cocumont, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 43 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,86%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 459 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,58%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,03%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cocumont mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,6% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Cocumont Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Cocumont, 62,06% des électeurs avaient voté. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 56,48% des électeurs de Cocumont s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 52,85% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Cocumont : scrutin en cours À Cocumont, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,43% au premier tour et seulement 43,83% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 839 personnes en âge de voter dans la localité, 20,88% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,67% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.