Résultat des européennes à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 24,9% des voix dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,29% contre 51,71%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 20,08% des voix sur place, contre 29,01% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,94%).

11:45 - Démographie et politique à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, un lien étroit

La démographie et la situation socio-économique de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,62% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 496 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,74%) et le nombre de résidences HLM (3,91% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,75% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.