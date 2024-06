En direct

19:29 - À Collonges-et-Premières, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe L'autre interrogation qui accompagne ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Collonges-et-Premières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,15% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4% à Collonges-et-Premières, contre 12,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Collonges-et-Premières ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très analysé. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte à Collonges-et-Premières entre Jordan Bardella en 2019 (29,43%) et Marine Le Pen en 2022 (34,46% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Collonges-et-Premières plutôt pour Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Collonges-et-Premières. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 34,77% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nupes sur la circonscription de la zone. Le RN a même récolté un score plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente. Elle avait rassemblé 34,46% au 1er tour et 59,88% au deuxième dans la cité.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Collonges-et-Premières en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 103 électeurs de Collonges-et-Premières avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, séduisait ainsi 29,43% des voix devant Nathalie Loiseau à 12,86% et Yannick Jadot à 11,71%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Collonges-et-Premières Comment la population de Collonges-et-Premières peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,52%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (6,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 355 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,81%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (4,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Collonges-et-Premières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,33% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Abstention aux européennes à Collonges-et-Premières : facteurs et implications Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Collonges-et-Premières, 66,53% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 076 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, 46,49% des personnes en âge de voter à Collonges-et-Premières avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 57,71% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Collonges-et-Premières : les européennes débutent À Collonges-et-Premières, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 76,64% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,8% au premier tour, soit 576 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,23% au premier tour. Au deuxième tour, 41,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure de ramener les citoyens de Collonges-et-Premières (21110) vers les urnes.