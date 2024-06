En direct

19:06 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Colmar ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, s'était élevée à 23,72% à Colmar, contre 5,13% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Colmar, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,77% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,03% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,04% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Colmar, entre les 23,72% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,58% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Colmar lors des européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera très observé pour cette élection du Parlement européen, au niveau local. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Colmar. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi prévoir plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Colmar penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 28,76% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,71% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Colmar. Marine Le Pen ne récoltait que 22,09%. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 59,68% contre 40,32% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,71%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 33,58% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - À Colmar, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Colmar lors des européennes il y a cinq ans, avec 23,72%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 21,32% des bulletins.

11:45 - Comprendre l'électorat de Colmar : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Colmar exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 15,83% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 47,09% de population active et une densité de population de 1055 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages détenant au moins une voiture (72,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 17 087 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,99% et d'une population étrangère de 11,32% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Colmar mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,28% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Colmar Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des dernières européennes, 45,39% des personnes aptes à participer à une élection à Colmar avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 37,78% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Colmar : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Colmar ? La guerre entre la Palestine et Israël serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Colmar (68000). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,54% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 65,97% au second tour, soit 27 638 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,57% au premier tour. Au deuxième tour, 34,97% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Colmar ?