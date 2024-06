Résultat des européennes à Colombey-les-Belles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Colombey-les-Belles ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 11,02% à Colombey-les-Belles, contre 2,65% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Colombey-les-Belles. C'est néanmoins un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 40,79% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Colombey-les-Belles avant les européennes Jordan Bardella devrait s'afficher à 50% à Colombey-les-Belles si la dynamique prédite par les sondeurs sur la France entière se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est un peu facile, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Colombey-les-Belles ? Marine Le Pen a énormément séduit à Colombey-les-Belles au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 43,42% dès le 1er tour. Pour le second tour de l'élection, c'est encore elle qui l'emportait à Colombey-les-Belles avec 63,69%, devant Emmanuel Macron à 36,31%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 33,95% des votes sur place, contre 40,79% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (57,87%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 39,59% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Yannick Jadot à 12,04% et Nathalie Loiseau à 11,02%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi 194 votants de Colombey-les-Belles.

11:45 - Le poids démographique et économique de Colombey-les-Belles aux européennes Dans la commune de Colombey-les-Belles, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 8,58% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 82 hab/km² et 47,78% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 487 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,51%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (12,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Colombey-les-Belles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,95% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Colombey-les-Belles Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 519 inscrits sur les listes électorales de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) avaient pris part au scrutin (soit 52,37%), contre un taux de participation de 44,71% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Colombey-les-Belles pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Colombey-les-Belles ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,7% au premier tour. Au deuxième tour, 46,1% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Colombey-les-Belles ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,96% des votants de la localité, contre un taux de participation de 83,5% au deuxième tour, soit 830 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.