En direct

19:12 - Les électeurs de la Nupes scrutés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés à Combourg, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,07% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 7,05% à Combourg, contre 25,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 25,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,25% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Combourg ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. Si en France entière, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 28% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Combourg plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Combourg lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,38%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,77%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,27% contre 65,73%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Combourg par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,38% au premier tour, contre 32,07% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. La liste de Bardella ne finissait que deuxième aux européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 25,69%, contre 18,17% pour le RN.

11:45 - Combourg : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Combourg, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,9% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,99%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 511 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,69%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Combourg mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,43% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Combourg : la mobilisation des citoyens aux européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Combourg, 63,44% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 6 326 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 46,4% au sein de Combourg (Ille-et-Vilaine), à comparer avec une abstention de 54,98% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Combourg pour les européennes L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention à Combourg. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour. Au second tour, 47,01% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Combourg ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, 21,89% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,48% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.