Résultat des européennes à Condette : l'élection 2024 en direct

11:45 - Condette : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et socio-économique de Condette façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,76%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (78,84%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (77,91%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 242 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,17%) et le nombre de résidences HLM (8,39% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Condette, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.