Résultat des européennes à Conquereuil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Conquereuil ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 5,2% à Conquereuil, contre 15,61% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des élections législatives. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Conquereuil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,42% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,06% pour Yannick Jadot, 2,66% pour Fabien Roussel et 1,25% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Conquereuil, entre les 15,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les électeurs de Conquereuil ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très instructif. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Conquereuil penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans La ville de Conquereuil avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la figure du parti d'extrême droite écrasait le match avec 30,31% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,15% contre 50,85%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 23,49% des voix sur place, contre 34,42% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,47%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Regarder en arrière semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Conquereuil, avec 28,61%, soit 99 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,61% et Yannick Jadot à 14,74%.

11:45 - Conquereuil aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Conquereuil contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,03% et une densité de population de 33 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 11,34% d'agriculteurs pour 1 077 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,04%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,87%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Conquereuil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,77% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Conquereuil Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Lors des élections européennes de 2019, le taux de participation représentait 46,8% des inscrits sur les listes électorales de Conquereuil. Le taux de participation était de 46,38% en 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Conquereuil, 71,52% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes à Conquereuil sont lancées Ce dimanche, lors des européennes à Conquereuil, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre israélo-palestinien sont de nature à pousser les citoyens de Conquereuil à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 833 personnes en âge de voter dans la ville, 22,09% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,5% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.