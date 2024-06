Résultat des européennes à Corbeilles : l'élection 2024 en direct

15:02 - Avantage Rassemblement à Corbeilles ?

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Corbeilles. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 46,11% au premier tour et surtout 76,67% au deuxième (Corbeilles n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 43,02% au 1er tour et 63,17% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 19,3% et 13,95% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (36,83%) au deuxième.