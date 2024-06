Résultat des européennes à Corquilleroy : l'élection 2024 en direct

Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, était arrivée en tête des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite séduisait 37,65% des suffrages, soit 323 voix, devant Nathalie Loiseau à 15,27% et Yannick Jadot à 9,32%.

11:45 - Corquilleroy : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Corquilleroy mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 199 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,83%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 946 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 866 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,74% et d'une population étrangère de 5,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Corquilleroy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,77% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.