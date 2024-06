En direct

19:11 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Corte ? Une autre source de doute qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Corte. C'est un candidat Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 53,59% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Corte ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Corte compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,83% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Corte Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Corte à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 23,63% des suffrages au premier round. Au second tour du scrutin, c'est encore elle qui l'emportait avec 55,81%, devant Emmanuel Macron à 44,19%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 10,06% des suffrages sur place, contre 53,59% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,92%.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot en tête lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Corte était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,93% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 23,83% et enfin la liste de Yannick Jadot avec 26,59%, en tête dans la commune.

11:45 - Corte : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Corte fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 654 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 719 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 531 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (60,48 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Corte accueille une communauté diversifiée, avec ses 624 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,67%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 22 729 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Corte, où les moins de 30 ans correspondent à 52% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Européennes précédentes à Corte : retour sur la participation électorale Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 66,73% dans la commune de Corte. L'abstention était de 70,94% pour le scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Corte Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Corte, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 44,32% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 42,38% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. L'inflation est notamment capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Corte (20250).