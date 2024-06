En direct

19:23 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La Nupes étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première place avec 22,83% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,03% à Cosne-d'Allier, contre 20,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - À Cosne-d'Allier, une liste RN favorite ? Le résultat en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette européenne 2024 localement. Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà solide à Cosne-d'Allier entre Jordan Bardella en 2019 (19,21%) et Marine Le Pen en 2022 (26,04% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Cosne-d'Allier ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cosne-d'Allier lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,6%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,04%. Et elle échouait aussi au second tour avec 48,17% contre 51,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cosne-d'Allier quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,47% au premier tour, contre 22,83% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de suffrages, avec 54,28% sur la seule circonscription couvrant Cosne-d'Allier.

12:45 - 20,93% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Cosne-d'Allier Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première position avec 20,93%, contre 19,21% pour le RN.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Cosne-d'Allier : ce qu'il faut retenir Quelle influence la population de Cosne-d'Allier exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,89%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2020,71 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,93%) et le nombre de résidences HLM (9,05% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Cosne-d'Allier mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,94% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Cosne-d'Allier : quelles tendances ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 53,92% des inscrits sur les listes électorales de Cosne-d'Allier avaient participé au vote. Le taux de participation était de 52,02% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Cosne-d'Allier, 58,91% des votants avaient voté.

09:30 - Abstention à Cosne-d'Allier : que retenir des précédentes élections ? À Cosne-d'Allier, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,76% au premier tour. Au deuxième tour, 50,1% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cosne-d'Allier ? Pour le premier tour de la présidentielle, 21,58% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,14% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.