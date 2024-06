Résultat des européennes à Courcelles-Chaussy : l'élection 2024 en direct

Courcelles-Chaussy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,4%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 29,46% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,25% contre 54,75%. Le RN ne convainquait pas plus à Courcelles-Chaussy un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,95% au premier tour, contre 22,81% pour le binôme Divers centre. Cela n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 20,95%.

11:45 - Courcelles-Chaussy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Courcelles-Chaussy mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,88%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (81,64%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,11%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 095 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,82%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,52% à Courcelles-Chaussy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.