En direct

19:15 - À Courpière, que vont trancher les supporters de la gauche ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Glucksmann s'était arrogé 5,79% à Courpière, contre 18,37% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Courpière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 50,4% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Courpière ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà puissante à Courpière entre Jordan Bardella en 2019 (24,97%) et Marine Le Pen en 2022 (28,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 ou même 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Courpière ? La communauté électorale de Courpière s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022. La leader de l'ancien FN prenait une avance notable avec 28,52% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,49% contre 52,51%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 18,2% des suffrages sur place, contre 50,40% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 67,51%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Courpière Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement glanait 24,97% des voix, face à Nathalie Loiseau à 18,37% et Ian Brossat à 13,33%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Courpière et leurs implications électorales La composition démographique et socio-économique de Courpière façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec 27% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,66%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2080,81 € par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 539 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,12%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,40%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Courpière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,62% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Courpière : la mobilisation des citoyens aux européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 741 personnes en âge de voter à Courpière, 54,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 45,18% pour les élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Election à Courpière : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Courpière. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,35% au premier tour et seulement 44,5% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Courpière ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 73,87% au second tour, soit 2 389 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.