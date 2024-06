En direct

19:15 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Courseulles-sur-Mer ? Une autre question de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,61% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 5,28% à Courseulles-sur-Mer, contre 26,13% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Bardella font espérer à Courseulles-sur-Mer Si en France, les sondeurs annoncent une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Courseulles-sur-Mer penchaient pour Macron il y a deux ans Courseulles-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,22%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 36,35% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,05% contre 61,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Courseulles-sur-Mer un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,06% au premier tour, contre 27,48% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Courseulles-sur-Mer, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position en 2019 à Courseulles-sur-Mer Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. À Courseulles-sur-Mer, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,13% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,99%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 13,23%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Courseulles-sur-Mer À Courseulles-sur-Mer, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 19% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 19,55% de plus de 75 ans. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (66,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 206 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,72%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 52,21%, comme à Courseulles-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Courseulles-sur-Mer ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. En 2019, lors des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 38,9% des électeurs de Courseulles-sur-Mer. Le taux d'abstention était de 48,78% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Courseulles-sur-Mer L'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Courseulles-sur-Mer. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,59% au premier tour et seulement 46,39% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Courseulles-sur-Mer cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 3 788 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,46% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,99% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.