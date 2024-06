Résultat des européennes à Coussac-Bonneval : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Coussac-Bonneval, avec 28,75%, soit 163 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,99% et Yannick Jadot à 10,93%.

11:45 - Comment la composition démographique de Coussac-Bonneval façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique de Coussac-Bonneval contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 19 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,94%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Avec ses 11,0% d'agriculteurs pour 1 287 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,37% et d'une population étrangère de 10,22% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 17,56%, comme à Coussac-Bonneval, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.