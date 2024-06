Résultat des européennes à Cozes : l'élection 2024 en direct

Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,77% à Cozes, contre 21,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Cozes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,59% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,91% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 2,11% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cozes semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

La cité de Cozes avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans. La cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 34,16% au 1er tour. Nouveau coup d'éclat au 2e tour contre Macron avec 54,03%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 25,3% des suffrages sur place, contre 28,29% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 53,23%, contre 46,77% pour le binôme LREM.

11:45 - Comment la composition démographique de Cozes façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Cozes, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,84% et une densité de population de 128 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (72,65%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 919 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,38%) et le nombre de résidences HLM (0,47% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Cozes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,03% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.