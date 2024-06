Résultat des européennes à Croisilles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:24 - À Croisilles, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,79% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,89% à Croisilles, contre 16,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 16,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,46% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Croisilles lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un point d'observation clé pour ces élections du Parlement européen au niveau local. Si en France, les sondages d'intentions de vote calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 50% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants de Croisilles plutôt pour Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Croisilles. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 30,54% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 50,96% au deuxième (Croisilles n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,17% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,73%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59%, devant Emmanuel Macron à 41%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Croisilles Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Croisilles, avec 37,57% des bulletins, soit 269 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,2% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 10,2%.

11:45 - Croisilles : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Croisilles, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 942 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 68 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,36 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 133 résidents étrangers, Croisilles se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 46,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 972,08 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Croisilles, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Croisilles, quelle participation aux élections européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 780 personnes en âge de voter à Croisilles, 64,73% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 54,48% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Croisilles : les européennes débutent L'un des facteurs essentiels de ces élections européennes sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Croisilles. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 21,34% au second tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,45% au premier tour. Au deuxième tour, 49,11% des votants ne se sont pas déplacés. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?