Résultat des européennes à Crusnes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la coalition de gauche observés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Crusnes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,78% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4% à Crusnes, contre 15,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national à Crusnes, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'amener à 34% à Crusnes, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Crusnes n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus précipitées.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les européennes La commune de Crusnes s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022 puisque la patronne du Rassemblement national prenait une avance notable avec 27,2% au premier round. Nouveau coup de poing au deuxième tour devant Macron avec 51,87%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 18,46% des voix sur place, contre 32,78% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,12%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Crusnes, avec 24,21%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,16% et Manon Aubry à 12%.

11:45 - Dynamique électorale à Crusnes : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Crusnes mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec 45,09% de population active et une densité de population de 262 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 10,2% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,7%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 370 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,50% et d'une population étrangère de 11,69% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Crusnes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,61% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Crusnes : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 53,91% au sein de Crusnes, à comparer avec un taux d'abstention de 65,32% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Crusnes : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Crusnes. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Crusnes. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 30,28% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 31,5% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 64,96% au premier tour et seulement 65,28% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Crusnes cette année ?