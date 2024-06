Résultat des européennes à Cutry : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les supporters de la coalition de gauche observés Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,78% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,35% à Cutry, contre 21,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 21,07% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,64% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Cutry avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection à l'échelle locale. On note que Cutry compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Cutry ? Ce sont Emmanuel Macron avec 36,64% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,06% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Cutry. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 20,55%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 61,36% contre 38,64% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,2%, alors que les candidats LREM cumuleront 33,23% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 à Cutry Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Cutry lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 21,07%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,44% des voix.

11:45 - Comment la composition démographique de Cutry façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cutry comme partout ailleurs. Avec une population de 1 053 habitants répartis dans 461 logements, ce village présente une densité de 171 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 33 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 547 foyers fiscaux. Dans le village, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,79 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 33,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,63 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Cutry, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Cutry Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Pendant les dernières européennes, le taux de participation s'était hissé à 44,89% dans la commune de Cutry. Le taux de participation était de 36,04% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Cutry, 77,82% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Cutry Le taux de participation sera indiscutablement un critère essentiel des élections européennes à Cutry. La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Cutry . Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,03% dans la commune, contre une abstention de 26,17% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,91% au premier tour et seulement 58,29% au deuxième tour.