Résultat des européennes à Damelevières : l'élection 2024 en direct

17:01 - Les votants de Damelevières plutôt pour Marine Le Pen en 2022 L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La patronne du parti frontiste prenait les devants avec 34,75% au premier tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 21,99% et 18,79% des voix. Au 2e tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 57,87% contre 42,13%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,18% des votes sur place, contre 29,90% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,08%.

12:45 - À Damelevières, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 368 votants de Damelevières avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 30,49% des voix devant Nathalie Loiseau à 13,09% et Manon Aubry à 10,44%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Damelevières Dans les rues de Damelevières, les élections sont en cours. Avec ses 3 110 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 117 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 920 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,01 % des résidents sont des enfants, et 23,18 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 35,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 608,42 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Damelevières, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Damelevières Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Damelevières, 62,4% des habitants avaient participé. L'étude des scrutins européens antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,31% des électeurs de Damelevières (Meurthe-et-Moselle). Le taux de participation était de 41,34% en 2014.

09:30 - Election à Damelevières : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Damelevières ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 76,78% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,04% au premier tour, soit 1 950 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,37% au premier tour et seulement 41,93% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Damelevières ? La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des Français cumulée avec les craintes dues au conflit entre entre la Palestine et Israël, pourraient entre autres inciter les électeurs de Damelevières (54360) à ne pas rester chez eux.