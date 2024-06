Résultat des européennes à Damiatte : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Damiatte

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Damiatte lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,61%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 19,03%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,47% contre 51,53%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,21% au premier tour, contre 32,67% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Damiatte, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.