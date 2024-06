Résultat des européennes à Dannes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Qui vont retenir les électeurs de la Nupes à Dannes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 12,9% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,96% à Dannes, contre 15,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Dannes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. On remarque que Dannes compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 44,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 43,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Dannes Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Dannes. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 40,27% au 1er round et surtout 60,09% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,58% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,21%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,12%, devant Emmanuel Macron à 35,88%.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 44,25% des votes s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,04% et Manon Aubry à 8,32%. Le mouvement d'extrême droite avait convaincu ainsi 250 électeurs de Dannes.

11:45 - Dannes : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Dannes comme dans toute la France. Dotée de 586 logements pour 1 323 habitants, la densité de la ville est de 131 hab par km². Avec 46 entreprises, Dannes est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,4 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 46,84% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 653,01 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Dannes, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Dannes : les chiffres clés Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières élections ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 57,88% des électeurs de Dannes avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 38,21% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Dannes : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes à Dannes. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,1% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,85% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit armé russo-ukrainien serait en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Dannes .