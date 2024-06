Résultat des européennes à Darney : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les inscrits de Darney plutôt pour Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un puissant démarrage pour le RN à Darney. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 28,10% au premier round. Il gagnait ensuite avec 53,46% au deuxième. Le Parti devançait les impétrants estampillés Les Républicains (22,88%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,99%) au premier tour et encore Les Républicains avec 46,54% au second (Darney ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,25% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,55%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,07%, devant Emmanuel Macron à 42,93%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 34,65% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 15,2% et Yannick Jadot à 8,81%.

11:45 - Dynamique électorale à Darney : une analyse socio-démographique Quel impact auront les électeurs de Darney sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,29%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de familles possédant au moins une voiture (55,34%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 314 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,25%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Darney mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 53,45% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Darney Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 348 inscrits sur les listes électorales à Darney, 46,13% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 53,15% il y a 10 ans. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur le plan national, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Darney, 68,79% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Darney À Darney, l'un des critères importants de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,25% au premier tour et seulement 48,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Darney pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 601 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 73,71% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 74,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 450 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.