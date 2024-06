Résultat des européennes à Delme : l'élection 2024 en direct

La cité de Delme avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la figure du RN prenait les devants avec 32,67% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,38% contre 50,62%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 21,69% des voix sur place, contre 36,06% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 66,90%.

Delme : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le profil socio-économique de Delme contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 217 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,21%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 357 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,48%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,15%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Delme mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,87% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.