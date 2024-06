Résultat des européennes à Démouville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,1% contre 30,32% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,99% contre 60,01%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,76% au premier tour, contre 37,53% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Démouville, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du RN.

11:45 - Élections à Démouville : l'impact des caractéristiques démographiques

La structure démographique et socio-économique de Démouville façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 905 hab/km² et 43,04% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 10,18% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 729 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 334 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,55%) et le nombre de résidences HLM (21,94% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Démouville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,25% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.