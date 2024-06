Résultat des européennes à Dettwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

15:35 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Dettwiller Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Dettwiller, avec 28,75%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,15% et Yannick Jadot à 12,91%.

11:45 - Démographie et politique à Dettwiller, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Dettwiller comme partout en France. Dotée de 1 276 logements pour 2 582 habitants, la densité de la commune est de 243 habitants par km². L'existence de 152 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (79,47 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,65% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 396 euros par an, la commune désire plus de prospérité. Pour résumer, Dettwiller incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Dettwiller : analyse du taux de participation aux précédentes européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 991 personnes en âge de voter à Dettwiller, 50,15% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 57,71% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Dettwiller Ce 9 juin, lors des élections européennes à Dettwiller, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,46% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 25,94% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,74% au premier tour. Au deuxième tour, 57,97% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont notamment capables de pousser les habitants de Dettwiller à s'intéresser plus fortement du scrutin.