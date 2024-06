En direct

19:14 - Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Die ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 7,14% à Die, contre 21,3% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Die, le binôme Nupes avait en effet obtenu 55,33% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national à Die, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement européen. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Die. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper 19% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Die Avec 11,08%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Die au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 44,56% et 19,67% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 26,75% contre 73,25%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,33%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 55,33% des voix. Die optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 68,98%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Die il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes dans la commune. Le jeune loup se classait loin derrière, avec 9,78%, en retrait par rapport à Yannick Jadot avec 25,21% et Nathalie Loiseau avec 21,3%.

11:45 - Die : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Die mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,9% et une densité de population de 79 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (35,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 188 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,39%) et le nombre de résidences HLM (8,25% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Die mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,89% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Die Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens précédents. Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,93% des inscrits sur les listes électorales de Die, à comparer avec une abstention de 52,15% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Die : que retenir des précédentes élections ? À Die, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,18% au premier tour. Au second tour, 60,01% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 3 665 personnes en âge de voter dans la commune, 81,28% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 72,18% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 647 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.